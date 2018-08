La marcia di Valentino: 400 chilometri fino ad Assisi per il figlio autistico

Una marcia di 400 chilometri, da San Vito al Tagliamento (Pordenone) fino ad Assisi. E’ l’iniziativa "Autismo percorso di vita" ideata da Valentino Gregoris, padre di un ragazzo di 18 anni affetto da autismo, con lo scopo di sensibilizzare le persone alla conoscenza di questo disturbo. "L’obiettivo della marcia - spiega Gregoris - è proprio quello di creare una rete che coinvolga istituzioni, altri famigliari e associazioni di genitori. Un modo per condividere le difficoltà e costruire relazioni per affrontarle, creando una catena di conoscenze e incontrando lungo il percorso persone e strutture che cercano di dare una risposta concreta ai bisogni delle famiglie".

Il percorso è iniziato il 1 agosto per concludersi intorno alla metà del mese con l’arrivo nella città di Assisi. Lunedì la marcia di Valentino ha fatto tappa anche a a Ravenna, dove l'uomo è stato accolto dall’assessore Massimo Cameliani e dal direttore della Cultura Maurizio Tarantino a Palazzo Rasponi, che hanno condiviso la necessità di una maggiore sensibilità sull’autismo e sul coinvolgimento della comunità in progetti di inclusione. Nella tappa di Ravenna era presente anche Donatella Piazza, consigliera comunale del Comune di San Vito al Tagliamento. Valentino è accompagnato in questa avventura dal fratello Daniele e ha il sostegno dell’associazione di cui è membro "Noi per l’autismo" di Pordenone, che raggruppa genitori con figli affetti dalla sindrome dello spettro autistico.

