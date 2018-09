Marcia per la Pace, ben sei pullman partiranno dal ravennate

Domenica 7 ottobre si svolgerà la PerugiAssisi 2018, una Marcia della Pace. Sono molte le associazioni che hanno aderito dalla provincia di Ravenna: Cgil, Anpi, Arci, Libera, Acli, Legambiente e il Coordinamento per la Pace di Bagnacavallo. Dal Ravennate partiranno sei pullman. Il percorso può essere compiuto su due distinte distanze. Il più lungo prevede il tratto da Ponte San Giovanni ad Assisi per un totale di 18 chilometri. La tratta più breve sarà invece Santa Maria degli Angeli – Assisi per una durata di 5 chilometri.