Marciapiedi messi a nuovo e strade riasfaltate: partono gli interventi in Darsena

E’ in programma per lunedì 9 luglio l’avvio di un intervento di manutenzione straordinaria di tratti di strade e marciapiedi dell’area territoriale 3 Darsena, del valore complessivo di 99mila euro. Si partirà da via Stradone, dove sono previsti la pulizia di tutta la pista ciclabile e il rifacimento dell’asfalto dove necessario; la pulizia e la verifica degli scarichi di tutti i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche.

A seguire si interverrà su via Foglia, dove saranno effettuati bonifiche stradali in corrispondenza degli avvallamenti e il rifacimento dell’asfalto su tutta la strada. Successivamente si passerà a via dei Poggi, dove sono previste bonifiche localizzate e il rifacimento del manto stradale dal civico 16 fino all'incrocio con via Magra (circa ducento metri) e alcuni ripristini sui tratti di marciapiedi più ammalorati. Infine, nel tratto di via Lanciani tra via Bellucci e via Umago saranno sistemati i marciapiedi sul lato dei civici pari. Complessivamente la durata prevista dei lavori è di novanta giorni.