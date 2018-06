Marciapiedi "selvatici" a Piangipane: "Grosso problema per anziani, passeggini e disabili"

Su richiesta di cittadini residenti, alcuni consiglieri territoriali di Piangipane - Nicola Carnicella e Dino Odorico, di Lista per Ravenna, e Alessandro Basileo di Lega Nord - hanno riscontrato che su diverse strade non centrali di Piangipane, in particolare nella zona nord di via Maccalone, via dell'Orione e via dello Zodiaco, "i marciapiedi sono infestati da erbacce debordanti sugli attraversamenti pedonali. Non possono dirsi da poco gli impedimenti che ne derivano alla mobilità della cosiddetta utenza stradale debole, quali anziani, minori in età scolare, bimbi in carrozzina, disabili, ecc - commentano i consiglieri - Non trattandosi di verde pubblico, anche se su strade pubbliche, si ritiene che il disservizio possa riguardare la manutenzione delle strade del Comune di Ravenna in appalto alla società Sistema 3. In ogni caso, si chiede al presidente del Consiglio territoriale di Piangipane, a norma del Regolamento sui Consigli territoriali, di verificare presso l’area Infrastrutture civili a chi spetti la competenza sulla mancata pulizia dei marciapiedi da erbe infestanti, chiedendo che se ne accertino gli eventuali inadempimenti, disponendone l’immediato rimedio".