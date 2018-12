Da obeso ad aspirante chef nel talent Rai: "Ma resto il cuoco 'del popolo', non sono un gourmet"

Ha conquistato tutti i food blogger in sala con le sue pizzette fritte napoletane Marco Pagani, il 37enne di Conselice - ma residente a Lugo - selezionato tra oltre tremila candidati per essere uno dei protagonisti de “Il ristorante degli chef”, il programma di Rai2 dove, tra talent e reality, bisogna saper dimostrare non solo di essere ottimi cuochi, ma anche di saper gestire un locale sotto gli occhi degli chef stellati Andrea Berton, Philippe Léveillé e Isabella Potì. Marco si contenderà con gli altri concorrenti, tra l’arena di gioco e la cucina del locale, piatto dopo piatto, il premio finale: la possibilità di formarsi nella scuola internazionale di cucina italiana Alma, un luogo che ha visto nascere e crescere nel corso della sua lunga storia alcuni tra gli chef più affermati.

Nella terza puntata, andata in onda martedì, Marco ha preparato due piatti: delle pizzette fritte napoletane, protagoniste indiscusse della cena servita a vip e food blogger che hanno chiesto il bis, e nella prima sfida un piatto più orientale, rinominato dall'aspirante chef "Vita ConFusion". "E' un piatto nato da alcuni viaggi che ho fatto con mia moglie - racconta Marco - E' un tonno marinato con zenzero e salsa di soia, che cucino spesso anche a casa, servito con melanzane alla menta e curry, che ho assaggiato in un viaggio in Grecia, e una brunuoise di ananas caramellato con peperoncini e paprika, provata durante il viaggio di nozze alle Seychelles. Le pizzette napoletane invece non le avevo mai preparate prima, sono state l'occasione per riuscire finalmente a mettermi in luce".

Quella per la cucina è una passione che Marco si porta dietro fin da bambino: "Quando avevo sei anni "rubavo" le verdure dall'orto di mio nonno e poi facevo finta di cucinarle usando come pentole i sottovasi delle piante - ricorda il cuoco - Mi è sempre piaciuto tutto ciò che riguardava il mondo della cucina, soprattutto cucinare spaziando con la fantasia. In parte è una passione che mi ha trasmesso mia mamma, grande cuoca autodidatta". Ma il rapporto con il cibo non è sempre stato facile per Marco: "Da piccolo ero molto robusto e ho attraversando anche fasi di obesità. Poi sono riuscito a trasformare quello che era un problema in una passione".

E così, crescendo, la decisione di iscriversi all'istituto alberghiero: "Sono andato contro tutti: la mia famiglia voleva che studiassi al liceo e poi mi iscrivessi a Medicina, ma io ho scelto di seguire la passione. Alla fine però mi specializzai nel servizio in sala. Un po' fu una scelta di comodo perchè avevo alcuni problemi in famiglia e ho scelto di stare più vicino a loro: imboccare la strada della cucina avrebbe voluto dire viaggiare molto, mi sarebbe piaciuto ma non potevo permettermelo". Così Marco trascorre diversi anni della sua vita facendo le stagioni in ristoranti e pizzerie della zona, finchè non "cambia strada" e diventa operaio in fabbrica. "Ma neanche quello mi dava soddisfazione - spiega il 37enne - Mi sono iscritto a un corso di Informatica all'Università, ma dopo due anni per motivi economici e di tempo ho lasciato e sono diventato impiegato in un'azienda di Lugo, dove lavoro tutt'ora".

Non per questo, però, Marco ha abbandonato la sua passione principale: la cucina. "Ho continuato sempre a coltivarla cucinando per amici e parenti, sono sempre stato il cuoco del gruppo. Poi mi sono sposato e ho iniziato a cucinare per mia moglie e i miei due figli. Devo ammettere però che negli ultimi anni, con la nascita della seconda figlia, ho sempre meno tempo per farlo e ho un po' passato il testimone a mia moglie, visto che fortunatamente è un'ottima cuoca anche lei. Quando cucino per i miei figli viaggio sempre molto con la fantasia alla ricerca di sapori particolari. Non sono un "tradizionalista": certo, faccio anche cappelletti e tagliatelle, ma preferisco combinare ingredienti insoliti e spezie varie. Il mio "cavallo di battaglia" è il tonno marinato con salsa di soia e zenzero, crema di papaya e paprika con sopra un gel al frutto della passione e barbe di finocchio al lime, ma in generale sono forte su tutto il pesce, soprattutto quello "povero". Anche i miei bimbi lo mangiano!".

E così un giorno il padre di Marco, vedendo in tv che la Rai stava cercando aspiranti chef per un nuovo programma, decide di fare una sorpresa al figlio telefonando e candidandolo tra i partecipanti. "Devo tutto a mio padre - spiega lo chef - Sono andato a Roma e ho presentato dei passatelli al nero di seppia su crema di zucca al curry con gamberi, cozze e lime... e sono piaciuti! Così mi hanno ricontattato e da lì alla fine, tra una prova e l'altra, sono entrato a far parte del cast del programma. Era lo stesso piatto che in passato avevo portato a Masterchef, ma lì non era andata bene. E' stata una rivincita, pensavo che avrei passato un turno ma che sarei uscito subito, non mi ritenevo abbastanza qualificato. L'ho presa come un gioco e l'ho sempre vissuta come come tale: io mi ritengo il "cuoco del popolo", della gente normale, non uno chef gourmet, e sono sempre rimasto fedele a me stesso durante il programma. La cosa più difficile è stata passare dai quattro fornelli mezzi rotti della mia cucina al ritrovarmi circondato da fornelli a induzione, planetarie e tantissimi altri strumenti moderni, non è stato facile! Mi sentivo come in una gita scolastica, tutti noi concorrenti in hotel a fare tardi la sera e poi, la mattina, a registrare le puntate anche per 17 ore consecutive".

Sul futuro, però, Marco non si sbilancia ma resta un "sognatore realista": "Tra un mese compirò 38 anni. Per aprire un ristorante bisogna avere una grossa gavetta alle spalle, e con una famiglia, due figlie e un mutuo da pagare è difficile. Mi piacerebbe creare una "nicchia" per me nel mondo della cucina, non per forza aprire qualcosa ma anche ad esempio preparare i menù per i ristoranti. Tornare nel mondo della cucina mi piacerebbe, certo, magari però non per forza passando dalla porta principale, ma entrandoci in punta di piedi. Del resto i sogni, a volte, sono fatti per rimanere tali..".