Mareggiate, entro l'anno un piano per la protezione della costa di lunga durata

"Risultati incoraggianti e sotto gli occhi di tutti". Rispondendo martedì pomeriggio in Consiglio comunale a due question time sulla protezione della costa, il primo di Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna e il secondo di Gianfilippo Rolando della Lega, l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Ravenna Roberto Fagnani precisa che dal giugno 2016 sono stati messi in campo "interventi continui e a lungo termine, sempre fatti da esperti del settore, geologi e Università di Bologna". Entro giugno, aggiunge, sarà pronta la raccolta dati per un progetto di protezione di lunga durata, il cui bando verrà pubblicato entro la fine dell'anno. In questi anni sono stati investiti un milione di euro circa nel 2016, 5,4 nel 2017 e 3,1 nel 2018. Sono in corso, conclude l'assessore, "numerosi lavori che hanno risposto positivamente alle ultime mareggiate". Non ultima quella di Marina Romea, tra i lidi più colpiti assieme a Punta Marina e Lido Adriano. (fonte Dire)