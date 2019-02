Mareggiate pericolose, Lega: "Contrastare l'erosione costiera con nuovi argini"

"La Regioni trovi una soluzione per contrastare l'erosione costiera, costruendo nuovi argini o barriere lungo il litorale romagnolo". Lo chiede Andrea Liverani della Lega Nord, che, tramite un'interrogazione, riporta l'attenzione sul fenomeno naturale che rappresenta una "grave minaccia per l'ambiente e l'economia balneare".

Per limitarne i danni la Regione Emilia-Romagna effettua ripascimenti e opere di consolidamento degli argini, con un investimento di 43 milioni di euro dal 2015 a oggi. Secondo l'esponente del Carroccio, però, questi interventi "non riescono a dare una vera e propria soluzione al problema, bensì non fanno altro che mitigarne minimamente gli effetti". L'ultimo caso di mareggiata di grande entità è avvenuto nella zona di Marina Romea e ha eroso gran parte della spiaggia. Subito dopo la mareggiata, sono stati annunciati i lavori di ripristino degli argini invernali: lavori che prevedono la ricostruzione degli argini lungo tutto il tratto di Marina Romea sud per una lunghezza di 650 metri a partire dalla foce del fiume Lamone. Per questo il consigliere leghista chiede alla giunta regionale "quali azioni intenda promuovere per tentare di dare una vera soluzione al problema e se sia prevista la creazione di nuovi argini o barriere lungo la costa romagnola".

Anche il consigliere comunale del Carroccio Gianfilippo Rolando, tramite un question time, chiede al sindaco e alla giunta "se non si ritenga più opportuno individuare e studiare un piano di protezione costiera fisso in grado di mettere al sicuro sia il comparto balneare che quello naturalistico e la data di posizionamento dell’ultima duna di protezione".