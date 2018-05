L'ultracentenaria Margherita Marri protagonista di due servizi del Tg regionale

Margherita Marri, ospite della casa protetta Sassoli di Lugo, è stata protagonista di due servizi trasmessi dal Tg regionale di Rai3 nelle edizioni delle 14 e delle 19.30 di mercoledì. La signora Marri, che ha da poco compiuto 105 anni, è stata intervistata assieme al figlio Sante e al presidente dell'Asp dei Comuni della Bassa Romagna Pierluigi Ravagli. Una domanda della giornalista Simona Marchetti ha riguardato anche il voto: Margherita Marri ha infatti compiuto il proprio dovere civico a ogni elezione, fino alle recenti politiche del 4 marzo.

Le riprese sono state effettuate nella sala al pianterreno della Sassoli durante le attività di animazione che quotidianamente coinvolgono gli anziani ospiti della struttura. Nei servizi è stato fatto inoltre il punto sulle persone che in Emilia-Romagna hanno oltrepassato il secolo di vita: 1.700 sono gli ultracentenari, in 88 hanno più di 105 anni mentre sono tre le donne che hanno superato le 110 primavere. In regione l'aspettativa di vita è più alta della media nazionale: 85,2 anni per le donne e 80,9 per gli uomini.

I servizi sono visibili in streaming sul sito rainews.it/TGR. Nata il 19 aprile del 1913 a Passogatto in una famiglia di mezzadri, Margherita Marri si è sposata a 21 anni con il muratore Luigi Rambelli dal quale ha avuto il figlio Sante. Rimasta prematuramente vedova, ha basato la propria vita sul lavoro nei campi e sulla famiglia.