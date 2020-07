Fissati i funerali dell'infermiera morta durante un'escursione in montagna

Sono stati fissati i funerali di Maria Cristina Zanellato, infermiera 54enne ravennate che mercoledì mattina è stata ritrovata senza vita sul Monte Coppolo, nel bellunese, dove si era avventurata il giorno prima per un'escursione in solitaria. La donna aveva lavorato come infermiera per il servizio del 118, soccorrendo centinaia di pazienti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutti coloro che vorranno salutare Cristina potranno farlo da sabato mattina a Ravenna e alle 16.00 nella cappella della camera mortuaria, dove si terrà una breve cerimonia religiosa. "Ringraziamo tutti coloro che hanno dimostrato affetto e parole gentili per lei - commenta il marito Claudio - Chi desidera può fare una donazione a "Medici senza Frontiere". Codice iban: IT60F0501803200000010102325".