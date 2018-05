La nonnina compie 100 anni e la nipote per "festeggiarla" si sposa

Lei compie 100 anni e sua nipote, per "festeggiarla", si sposa. La signora Maria Geminiani ha compiuto sabato 19 maggio cento anni. Per l'occasione, subito dopo il matrimonio della nipote Stefania che proprio lo stesso giorno si è celebrato nella sala del Consiglio comunale di Bagnacavallo, il vicesindaco Matteo Giacomoni ha consegnato alla signora un mazzo di fiori e le ha portato gli auguri dell'amministrazione comunale.

Nata il 19 maggio 1918 a Traversara, figlia di uno scariolante, la signora Maria è stata occupata in diverse aziende poi, trasferitasi a Bagnacavallo dopo la seconda guerra mondiale assieme al marito Pietro Antonellini, si è dedicata per molti anni alla cura delle persone, divenendo molto conosciuta in città. A Bagnacavallo vive ancora oggi con il figlio Franco e la nuora Graziella. Oltre alla nipote Stefania la signora Geminiani ha una bisnipote, Lisa, di 3 anni. In buona salute sotto ogni punto di vista, viene definita dai familiari una persona dall'ottimo carattere, gentilissima con tutti ma allo stesso tempo particolarmente grintosa. La signora Maria si è detta molto contenta di aver raggiunto il secolo di vita, traguardo che era stato superato anche dalla sorella Iole.