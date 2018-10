“Marina la Sirena dei bambini” alla Barcolana e sull’Amerigo Vespucci

“Marina la sirena dei bambini” sta vivendo una nuova avventura. La bambola di pezza con il suo prezioso baule carico di oggetti è arrivata a Triste, in occasione della Barcolina e della Barcolana, e sarà ospitata sull’Amerigo Vespucci ormeggiata nel porto in onore del 50esimo anniversario della famosa regata. I bambini dei circoli velici ravennati partecipanti alla Barcolina l’hanno accompagnata durante il viaggio e l’hanno consegnata ad altri bambini della scuola primaria facente parte dell’Istituto comprensivo Divisione Julia di Trieste. In questi giorni il suo diario di bordo si arricchirà di tante storie e racconti che porterà con sé nelle prossime tappe previste a Duino in provincia di Trieste e Monfalcone in provincia di Gorizia, per fare rotta successivamente verso Venezia. Il progetto è ideato da Roberto Papetti e coordinato da Adriano Baratoni su impulso della pro loco di Marina di Ravenna, in collaborazione con l’istituto comprensivo del Mare di Marina di Ravenna e con il patrocinio del Comune.