Marina militare in festa, il vicesindaco: "Sempre vicini alla Guardia Costiera"

Per la festa della Marina militare italiana, lunedì il vicesindaco Eugenio Fusignani ha espresso il proprio ringraziamento per l’importante ruolo sociale che svolge. “Da quel 10 giugno del 1918, data della battaglia di Premuda nella quale l’azione navale italiana portò alla sconfitta della missione austro-ungarica - afferma il vicesindaco - l’azione della Marina è sempre stata di garantire la sicurezza della Repubblica e dei cittadini in tempo di pace. In particolare il grande ruolo della Guardia costiera che tutela coste e porti. Ravenna è una città di mare e di porto, con una significativa presenza turistica nelle località balneari e l’Amministrazione comunale coglie l’occasione di questa festa per dichiararsi sempre vicina alla Guardia costiera pronta ad intervenire in ogni situazione di difficoltà dei tanti natanti presenti”.