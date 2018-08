Marina Militare, la nave scuola "Caroly" in sosta a Ravenna

Dal 5 al 7 agosto 2018 la nave scuola Caroly della Marina Militare, con a bordo i 6 Aspiranti Guardiamarina del corso Ateires dell’Accademia Navale di Livorno, sosterà a Ravenna per la sesta tappa della campagna d’istruzione 2018, dopo aver lasciato il porto di Koper (Slovenia).

Il porto romagnolo ha da poco ospitato le navi Martinengo e Galatea della Marina Militare in occasione dell’ evento Valore Tricolore tenutosi lo scorso giugno.

Donata alla Marina Militare nel 1983, nave Caroly è stata sempre impiegata come nave scuola e ancora oggi, come tutte le altre unità a vela della Marina, rappresenta uno dei simboli della Forza Armata che racchiude l’eccellenza del Made in Italy nel solco delle tradizioni marinare e dei valori etici che da sempre contraddistinguono gli ufficiali di Marina.

Le attività addestrative e formative che si svolgono durante il periodo di imbarco sull’unità a vela riguardano la gestione del timone e delle manovre delle vele, la rilevazione del punto nave attraverso l’uso del sestante, mettendo in pratica tutte le conoscenze delle materie nautiche e marinaresche acquisiste durante il terzo anno di studi in Accademia.

Il programma della Campagna mira inoltre a consolidare nei 6 giovani ufficiali, di cui 3 donne, lo spirito di squadra e la capacità di gestione degli eventi, sia negli ambiti prettamente tecnici della navigazione sia nelle soste in porto nelle attività di Naval Diplomacy con le realtà nazionali e straniere.

In occasione della sosta nave Caroly, prima di proseguire la sua navigazione nel Mar Adriatico e nell’Egeo e toccare i porti dell’ Albania, Grecia e Turchia, sarà aperta alle visite a favore della popolazione nelle seguenti modalità:

· Domenica 5 agosto dalle 16:00 alle 22:00 presso il porto turistico di Marina di Ravenna;

· Lunedì 6 agosto dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 22:00 presso il porto turistico di Marina di Ravenna.