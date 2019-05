Marina, nuovo sistema di attraversamento pedonale: anche sensori di presenza

Lunedì inizieranno a Marina di Ravenna, nell’incrocio tra via IV Novembre e viale delle Nazioni, i lavori per la realizzazione di un nuovo sistema di attraversamento pedonale e ciclabile in sicurezza. Queste installazioni prevedono, per mezzo di sensori di presenza, l’attivazione di una segnalazione lampeggiante con moduli a led arancioni quando un pedone si appresta ad attraversare. Inoltre per migliorare ulteriormente la sicurezza sarà potenziata l’illuminazione mediante l’installazione di quattro nuovi corpi illuminanti con ottiche luminose speciali che evidenziano in modo chiaro la presenza del pedone o ciclista che si appresta ad attraversare. Il lavoro sarà realizzato dalla ditta Gamie ed avrà un costo di circa ventimila euro.