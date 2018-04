Marina Romea, pista ciclabile vicino al ponte sul Lamone: approvato l'intervento

A Marina Romea è prevista la sistemazione di un tratto della pista ciclabile di via Italia e via Spallazzi, sia nel lato destro che in quello sinistro, in prossimità del ponte sul fiume Lamone. Il dissesto è dovuto al cedimento della scarpata che, di conseguenza, ha degradato la staccionata in legno e la stessa pavimentazione della ciclabile. I lavori, deliberati dalla giunta su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani per un importo di poco superiore ai 73mila euro, riguarderanno la realizzazione di ritenuta della scarpata con una palizzata in pali di legno e la posa di un telo di copertura permeabile. Sarà realizzata una staccionata in pali di castagno, rifatti il cordolo a protezione della pista ciclabile dalla strada e la pavimentazione in conglomerato bituminoso.

