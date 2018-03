Marinando incontra i Vigili del Fuoco e getta le basi per un progetto scolastico

L'associazione Marinando, col presidente Sante Ghirardi ed il vice Gianluca Casadio, hanno incontrato il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, Giuseppe Lomoro dei Vigili del Fuoco. L’associazione ha colto l’occasione per presentare al nuovo comandante il progetto “Marinando Sbarca a Scuola” e le attività che svolge sul territorio (l’associazione si occupa di programmi di recupero rivolti a categorie sociali disagiate o a rischio di devianze e di progetti didattici per le scuole attraverso la vita in mare e la pratica della navigazione a vela).

Dall’incontro è emersa la piena disponibilità dei Vigili del Fuoco di Ravenna nella collaborazione all’evento conclusivo di “Marinando Sbarca a Scuola”, evento che si terrà, per la quarta edizione, a Marina di Ravenna, nella mattinata del 4 maggio, che coinvolgerà circa 300 alunni delle scuole elementari del Comune di Ravenna.

Si tratta quindi della prima volta per i Vigili del Fuoco a “Marinando Sbarca a Scuola”, che, insieme alle altre forze dell’ordine, responsabili della sicurezza in mare, metteranno a disposizione della manifestazione e quindi dei 300 alunni le motovedette che saranno visitabili. “Marinando” ha ringraziato il comandante GLomoro ed i suoi uomini "per la disponibilità", augurandosi "che questo, possa essere il primo passo verso la realizzazione di altri eventi che ci vedranno nuovamente insieme".