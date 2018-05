Muore a 15 anni per un male incurabile: l'ultimo straziante saluto di amici e parenti

Si sono tenuti nel pomeriggio di sabato a Cannuzzo di Cervia i funerali di Martina Andreea Mocean, la ragazzina di appena 15 anni residente a Cervia e stroncata in pochi giorni da un male incurabile. Studentessa del liceo scientifico Righi di Cesena, la notizia della sua scomparsa, avvenuta giovedì a Bologna, ha sconvolto i compagni di scuola che non sono voluti mancare all'ultimo saluto. La ragazzina era stata colpita da una forma estremamente grave di leucemia che, in appena due settimane, l'ha uccisa lasciando mamma, papà e la sorellina straziati dal dolore.