Adottato a 5 anni, l'appello della sorella: "Aiutatemi a ritrovare mio fratello"

Da quando ha scoperto di avere un fratello, a 13 anni, si è decisa a volerlo ritrovare a tutti i costi. E' la storia di Martina Piazza, oggi 19enne, che da tempo è alla disperata ricerca di suo fratello Giuseppe e che ha deciso di rivolgersi a RavennaToday per cercare di contattarlo.

"Giuseppe è figlio di mio padre - spiega la ragazza - Io non ho saputo nulla di lui fino a quando un giorno, quando avevo 13 anni, mio padre mi ha detto che avevo un fratello. All'inizio non ci credevo, mi sembrava impossibile. Poi ho deciso di iniziare a cercarlo. Mio fratello è nato l'8 giugno 1985 a Carate Brianza ed è cresciuto per i primi anni di vita insieme alla madre, rimasta incinta a 13 anni, in una comunità della provincia di Pavia. Poi sua madre, quando è diventata maggiorenne ed è stata trasferita in un'altra comunità, ha firmato delle carte che hanno concesso l'adozione di Giuseppe".

Negli ultimi anni Martina, anche grazie a internet e ai social, ha iniziato le ricerche del fratello, ora 34enne, arrivando a scoprire diversi dettagli su di lui: "Io e mia madre siamo andate nella comunità e lì abbiamo scoperto che mio fratello era stato adottato da una famiglia residente ad Alfonsine. Ho pubblicato un post di ricerca nel gruppo 'Sei di Alfonsine se', ho ricevuto diverse risposte e mi hanno detto che Giuseppe tempo fa è tornato nella comunità per cercare il padre, ma non è riuscito a parlarci. Spero che mio fratello legga questo appello e decida di mettersi in contatto con me".