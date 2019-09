Adottato a 5 anni, l'appello della sorella: "Aiutatemi a ritrovare mio fratello"

Da quando ha scoperto di avere un fratello, a 13 anni, si è decisa a volerlo ritrovare a tutti i costi. E' la storia di Martina Piazza, oggi 19enne, che da tempo è alla disperata ricerca di suo fratello e che ha deciso di rivolgersi a RavennaToday per cercare di contattarlo.

"E' figlio di mio padre - spiega la ragazza - Io non ho saputo nulla di lui fino a quando un giorno, quando avevo 13 anni, mio padre mi ha detto che avevo un fratello. All'inizio non ci credevo, mi sembrava impossibile. Poi ho deciso di iniziare a cercarlo. Mio fratello è nato l'8 giugno 1985 a Carate Brianza ed è cresciuto per i primi anni di vita insieme alla madre. Poi sua madre, quando è diventata maggiorenne ed è stata trasferita in un'altra comunità, ha firmato delle carte che hanno concesso l'adozione".

Negli ultimi anni Martina, anche grazie a internet e ai social, ha iniziato le ricerche del fratello, ora 34enne, arrivando a scoprire diversi dettagli su di lui: "Io e mia madre abbiamo scoperto che mio fratello era stato adottato da una famiglia residente nel Ravennate. Ho pubblicato un post su Facebook, ho ricevuto diverse risposte. Spero che mio fratello legga questo appello e decida di mettersi in contatto con me".