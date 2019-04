'Martini Good morning Ravenna 10,5k': una festa per tutta la città

I numeri delle iscrizioni registrati a 200 giorni di distanza dall’evento lo avevano preannunciato: l’edizione 2019 della Martini Good Morning Ravenna 10,5K sarà un grande evento per tutto il territorio romagnolo e soprattutto per il capoluogo bizantino. Sull’onda di quanto accaduto nel 2018, con oltre settemila partecipanti tra runner e amatori, podisti esperti e semplici camminatori, i riflettori nel weekend della prossima Maratona di Ravenna Città d’Arte, in programma dall’8 al 10 novembre, illumineranno proprio l’evento dedicato alla fetta più ampia di popolazione, quella che ama fare sport all’aria aperta distante dal concetto agonistico della corsa. Un occhio di riguardo al walking e a tutte le sue declinazioni, dal Fitwalking al Nordic Walking coinvolgendo tutti coloro che desiderano praticare attività fisica outdoor in sicurezza e lontano dal traffico. Proprio come accade a Ravenna in questa occasione con tutte le strade chiuse al transito delle automobili.

E così Ravenna Runners Club, associazione organizzatrice della manifestazione, ha deciso di puntare ancor di più su di essa, pur non trascurando l’aspetto tecnico-agonistico della giornata. Decisione inevitabile se si considera che a più di 6 mesi dal secondo weekend di novembre gli iscritti sono passati dai 133 del 2018 ai 537 iscritti di quest’anno, dunque il 303,8% in più. Alcune novità erano già state anticipate, altre trovano ora la conferma. La più significativa sarà al momento della partenza: “Quest’anno, alle 9.30 dalla tradizionale start line di Via di Roma – spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club – partiranno i concorrenti della Maratona e della Mezza Maratona Città d’Arte. Successivamente prenderanno posto sotto l’arco di partenza tutti gli iscritti alla Martini Good Morning Ravenna che scatterà alle ore 9.45 con tutti gli onori della Maratona, la musica, i coriandoli, i colori e gli applausi riservati agli atleti più famosi. Insomma, anche la 10,5K avrà un suo ruolo da protagonista, dovuto e doveroso, e anche l’arrivo sarà posto sotto il traguardo principale. Vista la grande richiesta, quest’anno il laboratorio di Annafietta realizzerà ben tremila medaglie fatte a mano in mosaico con la tecnica bizantina riservate solamente ai primi iscritti alla Martini Good Morning Ravenna. E poi, ancora, tutti, ma proprio tutti, avranno compresa nell’iscrizione la t-shirt ufficiale Joma. E non si può dimenticare il Progetto Onlus al quale tutte le associazioni del Terzo Settore sono invitate. Nel 2018 Ravenna Runners Club ha donato ad ogni realtà no profit che ha aderito un terzo della singola quota di iscrizione incassata dalla stessa associazione. Lo scorso anno abbiamo devoluto alle organizzazioni più di 10mila euro, a dimostrazione del nostro impegno reale e concreto. Nel 2019 vogliamo fare meglio”.