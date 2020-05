Mascherine a domicilio a pagamento: truffatori in agguato

Mascherine: pericolo truffe. A lanciare l'allarme è l'amministrazione comunale di Bagnara di Romagna: "Ricordiamo a tutti che le mascherine che vengono distribuite dal Comune, attraverso il Gives o presso i propri sportelli, che siano quelle della Regione o quelle donate al Comune per i cittadini, sono gratuite e viene data pubblica informazione di come vengono distribuite. Pertanto fate attenzione a possibili tentativi di truffe da parte di chi vi dice che vi deve portare a casa mascherine a pagamento, o si tratta di una proposta commerciale che deve risultare però trasparente e chiara e che nulla ha a che fare con il Comune e le nostre associazioni, o peggio, può trattarsi di una vera e propria truffa. Forze dell'ordine avvisate".

