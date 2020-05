Mascherine distribuite gratis a Faenza: dove e quando ritirarle

Al via la seconda distribuzione gratuita di mascherine alla popolazione a Faenza, in consegna da venerdì 8 maggio. La distribuzione è gratuita e, come la volta precedente, avverrà tramite due modalità: con ritiro in auto e a piedi (a cura dei comitati di quartiere).

Venerdì dalle 17.00 alle 18.30 e sabato dalle 8.30 alle 10.00, in stile drive-through, attraverso il finestrino abbassato della propria auto, si ritireranno le mascherine in assoluta sicurezza e in modo veloce. I punti di distribuzione saranno due: in via Graziola nei pressi del PalaCattani, su entrambi i lati della carreggiata; in via Fornarina nei pressi della Coop il Borgo sulla strada lato nord (direzione verso il centro città) su un unico lato della strada.

Dove ritirarle a piedi

Quartiere centro-sud: venerdì 8/5 dalle 18:00 alle 20:00 presso il Centro sociale centro sud, via Canal Grande 46, sabato 9/5 dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 16:00 alle 18:00 presso il Conad Arena;

Errano: venerdì 8/5 dalle 18.00 alle 20:00 e sabato 9/5 dalle 9:00 alle 11:30 presso la Parrocchia in Via Errano 4;

Celle e Tebano: venerdì 8/5 dalle 18.00 alle 20:00 e sabato 9/5 dalle 9:00 alle 11:30 presso la Parrocchia di Celle, via Ospitalacci 188;

Borgo Tuliero: venerdì 8/5 dalle 18.00 alle 20:00 e sabato 9/5 dalle 9:00 alle 11:30 presso il Centro sociale Borgo Tuliero, via Tombarelle 91;

Quartiere Borgo: sabato 9/5 dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 presso il Quartiere Borgo in Via Saviotti 1;

Quartiere centro-nord: venerdì 8/5 dalle 18.00 alle 20:00 e sabato 9/5 dalle 8:30 alle 11:30 presso il Centro sociale Pertini, via Medaglie d'oro e presso la Parrocchia di San Marco;

Quartiere Granarolo: consegne a domicilio a nuclei familiari con persone anziane e bisognose;

Quartiere Reda: sabato 9/5 dalle 8:30 alle 11:30 e dalle 14:30 alle 18:30 in Piazza Don Milani;

Per le persone anziane e/o impossibilitate a uscire di casa, le mascherine verranno consegnate a domicilio su richiesta telefonica o via e-mail contattando l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 0546 - 691444 - 691449), e-mail urp.informazioni@comune.faenza.ra.it. Orario di apertura al pubblico da lunedì a venerdì: 8:30 - 13:00; il giovedì, anche dalle 14:45 alle 16:15.