140mila mascherine: le farmacie e parafarmacie in cui ritirarle gratis

Da giovedì 14 maggio saranno ritirabili gratuitamente dai cittadini le mascherine chirurgiche arrivate dalla Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna (70mila mascherine divise in confezioni da 5, mentre altre 70mila saranno distribuite direttamente alle categorie più fragili). La distribuzione sarà effettuata da tutte le farmacie del territorio comunale.

Il sindaco Michele de Pascale, Il presidente dell’Ordine dei farmacisti Marino dal Re, il presidente di Ferderfarma della provincia di Ravenna Pietro Gueltrini e la presidente di Ravenna Farmacie Bruna Baldassarri ringraziano “per la loro disponibilità i farmacisti che ancora una volta si sono resi disponibili a fare la consegna gratuitamente. Raccomandiamo ancora una volta a tutti di rispettare le buone norme igieniche e in particolare il distanziamento sociale che in questa provincia ha dato ottimi risultati. Ringraziamo i farmacisti per la loro disponibilità al servizio al pubblico. Nella provincia di Ravenna, unica in Italia, ben prima delle disposizioni nazionali, era operativo un accordo fra farmacie pubbliche e private per consegnare mascherine chirurgiche certificate ad un prezzo calmierato. Raccomandiamo a tutti di osservare le corrette procedure di indosso e rimozione delle mascherine, parte rilevante delle misure di protezione”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le farmacie in cui trovare le mascherine gratuite