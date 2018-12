Massa Lombarda, bilancio di previsione: il Comune incontra i cittadini

Due assemblee pubbliche a Massa Lombarda per la presentazione del bilancio di previsione 2019. Gli appuntamenti, voluti dall’amministrazione comunale per condividere con la cittadinanza i progetti e gli investimenti che interesseranno il territorio nel prossimo anno, si terranno martedì alle 20.30 nella sala Zaccaria Facchini (via Saffi, 4) e venerdì, sempre alle 20.30, al Centro di quartiere (via Ricci, 5).

“Nel corso di queste due assemblee ci confronteremo con i cittadini rispetto ai maggiori investimenti che questa giunta metterà in campo per il nostro Comune nel prossimo anno - ha dichiarato il sindaco Daniele Bassi -. Si tratta di un bilancio di previsione che tiene conto anche del fatto che ci saranno le elezioni, e dunque abbiamo cercato di impostarlo in modo tale che il rinnovo delle cariche amministrative non comporti alcun blocco di lavori e investimenti, per il bene della collettività. Continueremo a dare concretezza a quelli che furono gli impegni assunti in campagna elettorale, dando priorità alla riqualificazione urbana, alla sicurezza e al miglioramento delle nostre infrastrutture, in coerenza con quello che i cittadini ci hanno chiesto nel momento in cui hanno espresso il proprio voto”.

Per quanto riguarda gli investimenti più significativi, 508mila euro saranno investiti per le strade, a completamento di interventi già iniziati, per la riqualificazione, riorganizzazione e ulteriore messa in sicurezza della viabilità in centro e nel forese; 107mila euro saranno investiti per dotare di pubblica illuminazione via Argine San Paolo (da via Placido Rizzotto a via Trebeghino), completare via Rabin e raddoppiare la linea d'illuminazione di via Berardi. 90mila euro andranno per il completamento della riqualificazione del manto di copertura delle scuole medie (palestra e aule adiacenti); 15mila euro per la messa in sicurezza della scala esterna del museo della frutticoltura; 60mila euro per la messa in sicurezza e riqualificazione impiantistica e della centrale termica degli spogliatoi dello stadio Dini-Salvalai; 20mila euro per il potenziamento del controllo del territorio con telecamere e impianti antifurto nella zona sportiva, cimitero e abitato di Fruges.

Per il miglioramento e l'ulteriore adeguamento sismico delle scuole sono previsti 600mila euro per le scuole elementari "Luigi Quadri" e 116mila per le scuole medie (di cui 400mila da contributo, come previsto da decreto ministeriale che si auspica sia emanato a breve).

Durante l'attuale legislatura l'indebitamento pro capite è stato ridotto da 502 euro del 2013 a 288 euro del 2019. "Ciò significa che il bilancio del nostro Comune è sempre più solido - ha rimarcato il primo cittadino -, in quanto si finanzia interamente con risorse proprie, anche grazie all'importante recupero di insoluti (ora praticamente azzerati) relativi ai servizi alla persona".