Massa Lombarda celebra la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate con iniziative in programma venerdì 2 e domenica 4 novembre. Il 2 novembre alle 21 la Sala del Carmine, in via Rustici angolo via Vittorio Veneto, ospita la conferenza “Da italiani ad eroi, il tributo dei nostri concittadini” con Gianfranco Cenni e Davide Ugolini. Durante l’iniziativa verranno mostrati alcuni filmati, foto e intermezzi musicali.

Domenica 4 novembre è la giornata delle celebrazioni ufficiali. Alle 10 c’è la deposizione della corona davanti al monumento “Ai caduti di tutte le guerre” presso il cimitero comunale. Subito dopo, alle 10.15, in piazza Matteotti è in programma l’alzabandiera con, a seguire, corteo e deposizione della corona al Monumento ai caduti in piazza Ricci. Alle 10.30 verrà celebrata una Messa nella chiesa della Conversione di San Paolo, seguita da corteo e deposizione della corona al Monumento dei caduti. Infine, alle 11.40 in piazza Matteotti si terrà la cerimonia alla presenza di autorità civili, militari e religiose. Interverranno il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi, il capogruppo dell’Associazione nazionale alpini di Massa Lombarda Mario Amadei e il presidente dell’Anpi di Massa Lombarda Mauro Remondini. A seguire onori ai Caduti, con deposizione corona alla lapide in piazza Matteotti. Le celebrazioni sono organizzate dal Gruppo Alpini di Massa Lombarda, dalla Sezione Anpi di Massa Lombarda e dall’Amministrazione comunale.