La squadra di calcio FrugeSport ci "mette il cuore" e dona 500 euro per i bisognosi

Nuove donazioni a Massa Lombarda per “Mettiamoci il cuore”, la raccolta fondi lanciata dall’Amministrazione comunale insieme agli altri comuni della Bassa Romagna per potenziare il fondo di solidarietà destinato all'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità per i cittadini in difficoltà a seguito dell'attuale emergenza Covid-19. La squadra di calcio FrugeSport ha infatti donato 500 euro.

“Il successo di ‘Mettiamoci il cuore’ mi riempie d’orgoglio – ha detto il sindaco Daniele Bassi -. Questa campagna che abbiamo lanciato negli scorsi mesi per aiutare chi si trova in difficoltà ha finora raccolto a Massa Lombarda circa 26mila euro, donati da cittadini e imprese che ringrazio sinceramente anche in questa occasione. Sulla generosità degli amici della FrugeSport non avevo alcun dubbio perché la loro attenzione al territorio è testimoniata dalla loro storia”. “Abbiamo deciso di aderire a questa bellissima iniziativa – spiegano dalla FrugeSport - perché aiutare chi ha bisogno fa parte del nostro spirito. Negli scorsi anni, ad esempio, abbiamo organizzato iniziative benefiche, come cene di solidarietà, tornei giovanili con incassi devoluti in beneficenza e calendari. Abbiamo quindi ritenuto doveroso impegnarci anche in questa occasione”.