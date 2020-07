Massa Lombarda confermata "Città che legge" anche nel 2020-2021

Massa Lombarda è stata confermata anche per il biennio 2020-2021 “Città che legge”, il riconoscimento nazionale che promuove e valorizza le Amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura. "Massa Lombarda vanta il riconoscimento di ‘Città che legge’ dal 2017 - dichiara il sindaco Daniele Bassi -. Da allora l’Amministrazione comunale ha continuato, anno dopo anno, a organizzare iniziative e progetti per la diffusione della lettura a sostegno della crescita socioculturale della nostra comunità”.

“Ottenere nuovamente questo riconoscimento - aggiunge l’assessore alla Cultura Elisa Fiori - ci riempie di orgoglio e dimostra il nostro impegno nella promozione della lettura intesa come strumento di crescita e arricchimento, non solo culturale ma anche etico e sociale. Continueremo a promuovere iniziative cercando di coinvolgere i nostri lettori sempre più numerosi con eventi dinamici e innovativi, come il nostro Piccolo Festival della Narrazione nella splendida cornice del Lavatoio, le letture e i laboratori nel Centro Culturale Venturini, il ‘Maggio dei libri’, che quest’anno ha avuto una battuta d’arresto a causa del Covid-19 ma che stiamo già preparando per l’autunno”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il riconoscimento di “Città che legge” viene conferito dal Centro per il libro e la lettura, d’intesa con Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani.