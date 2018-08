Massa Lombarda, il centro culturale chiude per ferie: servizi digitali attivi

Per il periodo estivo il centro culturale “Carlo Venturini” di Massa Lombarda, nei suoi tre poli (biblioteche, museo e pinacoteca), chiuderà i propri servizi nella settimana di ferragosto, dal 13 al 18 agosto compresi. Durante la chiusura saranno comunque attivi i servizi digitali della Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino, grazie ai quali gli iscritti alla biblioteca Venturini potranno consultare gratuitamente quotidiani e riviste da tutto il mondo e prendere in prestito audiolibri ed ebook. Il centro culturale riaprirà regolarmente lunedì 20 agosto, proseguendo l’orario estivo in vigore fino al 15 settembre. I servizi bibliotecari e le visite al museo saranno fruibili tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e tutti i pomeriggi (esclusi mercoledì e sabato) dalle 15 alle 18.30.