Massa Lombarda, investimento da oltre 50mila euro: nuovi giochi al Parco Piave

A Massa Lombarda, presso il parco Piave, sono stati installati nuovi giochi. Si tratta di una funivia, un albero dei cesti e un'altalena doppia, utilizzabile anche da ragazzi portatori di handicap. Un ulteriore gioco sarà installato tra pochi giorni, per un importo complessivo di oltre 50mila euro, 8mila dei quali donati da Auser.

"È una bella soddisfazione vedere l'area giochi più completa - afferma il sindaco Daniele Bassi -, con strutture uniche e particolari, dove i bimbi da 2 a 12 anni possono muoversi, correre, salire e scendere sviluppando capacità fisiche e mentali. È questo il principale obiettivo di un'area giochi, oltre alla possibilità di aggregazione in mezzo al verde. Siamo particolarmente riconoscenti ad Auser per il decisivo e generoso contributo economico offerto all'intera comunità”.

Il presidente dell'Auser di Massa Lombarda e vicepresidente provinciale Angelo Guardigli ha dichiarato che "Auser è impegnata per corrispondere e fornire risposte ai bisogni da zero a cento anni e l'intervento finanziato corrisponde a questa volontà. Inoltre, continua l'intenso lavoro e la collaborazione con l'amministrazione comunale in tutti gli ambiti di intervento, primo tra tutti il trasporto sociale, che viene apprezzato e richiesto da un numero sempre maggiore di cittadini”.