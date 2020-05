Massa Lombarda, le fototrappole inchiodano sette "zozzoni" dei rifiuti

Prosegue a Massa Lombarda il controllo sul corretto conferimento dei rifiuti nelle Isole ecologiche di base (Ieb) con le relative sanzioni a coloro che non rispettano le regole, grazie all'impegno degli agenti di Polizia Locale, guidati dall'ispettore Sante Pollini, e del personale di Hera. La fototrappola posizionata per alcuni giorni a ridosso dell'isola ecologiche di base di viale Dante, vicino a via della Resistenza, ha permesso di scoprire e sanzionare sette cittadini che abbandonavano i rifiuti fuori dagli appositi cassonetti.

Tra i sette sanzionati, due cittadini, tra cui un lughese, si erano recati all'iecologiche di base in auto, mentre gli altri cinque erano a piedi. La sanzione per queste violazioni è pari a 104 euro per l’abbandono di rifiuti, a cui si aggiungono 166 euro per chi commette la violazione fuori dal proprio Comune di residenza.

“Questo odioso comportamento continuerà a essere controllato e sanzionato attraverso anche l’uso di fototrappole mobili perché è un malcostume che si scontra con il senso di responsabilità che la maggior parte dei cittadini sta dimostrando - spiega il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi -. Nei prossimi giorni verranno anche incrementati i controlli contro chi non raccoglie le deiezioni canine, un fenomeno insopportabile e purtroppo in aumento. Chi ha la sensibilità di accudire un cane deve sapere che questo implica anche dei doveri. Troppe persone, invece, lo dimenticano, comportandosi da incivili”.