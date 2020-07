Massa Lombarda, riaprono le sale studio e letture della biblioteca

Da lunedì il centro culturale “Carlo Venturini” di Massa Lombarda riapre le sale studio e lettura nelle postazioni predisposte. Sarà inoltre di nuovo possibile accedere agli scaffali per poter scegliere i libri. Per la consultazione dei libri, all’ingresso in biblioteca è necessario igienizzare le mani, indossare la mascherina e mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri lettori. Le attività di studio e lettura sono consentite a tutti gli iscritti alla Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino previa prenotazione telefonica al numero 0545 985812 o via mail all’indirizzo biblioteca@comune.massalombarda.ra.it, oppure presentandosi direttamente in biblioteca per richiedere la disponibilità del posto studio, con diritto di precedenza a chi ha effettuato la prenotazione.

È possibile prenotare la postazione per mezza giornata (mattina/pomeriggio) o per tutto il giorno, senza limiti di prenotazioni nell’arco della settimana. Ad ogni lettore verrà assegnata una postazione numerata, dove, durante lo studio non sarà obbligatorio indossare la mascherina, che è però necessaria per qualsiasi spostamento all’interno dei locali. Le postazioni saranno igienizzate ad ogni cambio turno ed è prevista la pulizia giornaliera dei locali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La graduale riapertura di tutti i servizi, per un auspicato ritorno quanto prima alla normalità, riporta in biblioteca anche le attività dedicate ai bambini, con il ciclo di appuntamenti “Letture in giardino”, dedicate alla fascia dai 4 ai 9 anni. Nei giovedì 16, 23 e 30 luglio le bibliotecarie accoglieranno dalle 17 i bambini e i loro genitori per una lettura all’aria aperta, nel giardino della biblioteca. L’ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione perché i posti sono limitati, telefonando o mandando una mail ai contatti della biblioteca. Si consiglia di portare con sé un telo sul quale accomodarsi nel parco. Saranno comunque forniti tappetini e igienizzanti, poiché tutte le attività del Centro Culturale proseguiranno nel rispetto delle disposizioni in vigore contro il Covid-19.