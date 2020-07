Massa Lombarda si conferma al primo posto in provincia per raccolta differenziata

Massa Lombarda si conferma anche quest’anno il Comune della provincia di Ravenna con i dati più alti di raccolta differenziata, con una percentuale del 71,1%, a fronte di una media provinciale del 59,3%. Secondo i dati forniti dalla Regione Emilia-Romagna e relativi al 2019, Massa Lombarda è infatti il Comune più virtuoso sul tema, con un aumento di oltre tre punti percentuali rispetto all’anno precedente.

“Questo risultato, con il superamento della soglia del 70%, premia l’impegno messo dell’Amministrazione comunale ed è frutto del rispetto delle regole, che la maggior parte dei cittadini osserva quotidianamente - commenta il sindaco Daniele Bassi - Un risultato che dimostra la sempre maggiore consapevolezza diffusa sull’importanza di attuare scelte e comportamenti individuali nell’ottica della responsabilità e della sensibilità ambientale. Il nostro lavoro non si fermerà qui, perché l’obiettivo è raggiungere risultati sempre migliori. Per fare questo occorre continuare con determinazione a promuovere le corrette pratiche sul conferimento dei rifiuti e, laddove necessario, sanzionare i comportamenti che non rispettano le norme, dato che rispettarle è facile e non costa fatica”.