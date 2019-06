Massaggiatrice abusiva in spiaggia tenta di mordere una poliziotta: in manette

Nel pomeriggio di mercoledì gli agenti della Polizia Locale di Ravenna, a Lido Adriano, hanno proceduto all’arresto di una massaggiatrice abusiva di nazionalità cinese, che ha opposto resistenza ai pubblici ufficiali provocando, nei confronti di uno di questi, alcune lesioni.

La 50enne residente a Milano, trovata a esercitare l’attività irregolare di massaggiatrice sull’arenile demaniale, dapprima avrebbe messo in atto un tentativo di fuga per eludere al controllo; venendo prontamente fermata dagli agenti, non ha comunque voluto declinare le proprie generalità nè fornire un documento di identità o di soggiorno. Durante le fasi di accompagnamento per l'identificazione, poi, avrebbe opposto resistenza gettandosi a terra, scalciando e opponendosi energicamente all’identificazione tentando anche, senza riuscirvi, di mordere una delle agenti operanti, mentre l’altro agente, fattosi refertare in ospedale, ha riportato una lesione al polso guaribile in 7 giorni. L’udienza per direttissima di venerdì mattina ha visto convalidato l’arrestato con rinvio dell’udienza a luglio.