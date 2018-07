Massaggiatrice abusiva "beccata" reagisce con minacce e violenza: arrestata in spiaggia

Sorpresa in spiaggia e arrestata. Una donna di 49 anni è stata arrestata per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Lunedì le forze dell'ordine, nell'ambito di un servizio mirato di contrasto all'abusivismo commerciale in zona Lido di Savio, all’altezza di uno stabilimento balneare hanno notato la donna avvicinarsi a una turista, preparandosi per fare un massaggio.

Trattandosi di un'attività che può essere svolta solo con determinate abilitazioni e comunque vietata in spiaggia (anzi, proprio per i rischi sanitari che comporta, oggetto di specifiche ordinanze di divieto da parte del ministero della Salute), hanno deciso di avvicinarsi per le verifiche del caso ma la donna, per non farsi identificare e sottrarsi ai controlli, ha tentato la fuga, dapprima nascondendosi fra i bagnanti, successivamente correndo in acqua per pochi metri. Una volta raggiunta, la 49enne avrebbe iniziato a urlare frasi intimidatorie nei confronti degli intervenuti lanciando contro di loro oggetti vari, tanto da rendere necessario l’intervento di un secondo supporto.

La donna, dopo le procedure di identificazione, è stata tratta in arresto. Martedì pomeriggio il Giudice del Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto della donna con applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Ravenna e concesso i termini a difesa.