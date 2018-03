Materassi abbandonati in strada: la Municipale multa un 'furbetto'

La Polizia municipale di Ravenna ha sanzionato per circa 200 euro un 27enne che aveva abbandonato alcuni materassi in strada a fianco dei cassonetti a Lido Adriano. Da tempo gli agenti dell'ufficio antidegrado, anche in seguito a varie segnalazioni di cittadini, sono impegnati in controlli mirati su tutto il territorio finalizzati al rispetto del regolamento del conferimento dei rifiuti ingombranti e al contrasto di comportamenti scorretti e incivili legati all'abbandono indiscriminato di rifiuti di diversa tipologia.

Dall'inizio dell'anno sono circa una decina i verbali contestati a privati e/o società dalla Polizia municipale per un non adeguato conferimento di rifiuti sul territorio comunale. Il comando ricorda che è possibile prenotare il ritiro gratuito di ingombranti (mobili, elettrodomestici, materassi, etc) chiamando il numero verde di Hera 800999500. Nel caso invece si intenda conferire direttamente i rifiuti alla stazione ecologica più vicina, si riceverà uno sconto

sulla bolletta.