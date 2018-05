Matrimonio 'fuoriporta': dalla Campania a Ravenna per celebrare il loro amore

Matrimonio “fuori porta” per due famiglie di Maddaloni, in provincia di Caserta. A Ravenna, infatti, si è celebrato nella mattinata di martedì il matrimonio di Ilenia Burriesci e Pietro Lombardi nella chiesa di Sant'Apollinare a Longana, piccolo tesoro di architettura medievale che da secoli è fiore all’occhiello dell’arte Italiana.

A Ravenna per l’occasione è giunta una larga rappresentanza, proveniente da diverse regioni del sud e del nord Italia, delle famiglie Schioppa e Lombardi per partecipare all’importante giorno del "sì". Nella cittadina romagnola sono giunti anche i parenti della romagnola Ilenia che, con le famiglie Burriesci e Morigi, hanno reso ancora più prezioso il giorno della promessa eterna della coppia. Genitori, nonne, fratelli e sorelle, zii, cugini e amici si sono poi spostati a Faenza per festeggiare il lieto evento.