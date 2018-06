Matrimonio con picchetto d’onore in Duomo: il capitano dell'Arma Giovanni Di Nuzzo sposa l'avvocatessa Valentina La Cara

Turisti inebriati dalla bellezza del Duomo e da una inusuale e meravigliosa cornice: un picchetto d'onore formato da capitani dei Carabinieri. Si trattava di Giuseppe Agresti, comandante della Compagnia Intervento Operativo Napoli; Giacomo Conte, ccomandante della Compagnia di Alba; Francesco Ferrante, comandante della Compagnia di Modica; Andrea Barbieri comandante della Compagnia di San Giovanni Valdarno. Il fascino del matrimonio in divisa è unico ed ineguagliabile, perché arricchisce 'il giorno più bello' con il senso di appartenenza all’Arma. E questa è stata la dimostrazione dell’amore degli sposi verso i cittadini e verso la patria. Ed ecco uscire la coppia tra gli applausi dei numerosi presenti - si citano il sostituto procuratore di Ravenna, Cristina D'Aniello, e l'avvocato cassazionista Carlo Benini.

Il momento saliente ha avuto i suoi rituali ben precisi. Il significato è il seguente: con il picchetto, l’Arma dei Carabinieri rende onore al collega che sta facendo il grande passo e lo rassicura sul fatto che la novella coppia può contare sull’amicizia dell’Arma. Ed ecco i protagonisti. La sposa è un'avvocatessa del foro di Ravenna, Valentina La Cara, visibilmente emozionata, e lo sposo è il capitano Giovanni Di Nuzzo, noto in città per le brillanti operazioni condotte come comandante dal 2014 al 2016 del Nucleo Operativo e Radiomobile e, da gennaio a settembre, con il doppio incarico di comandante della Compagnia di Ravenna. Dopo la benedizione giunta dal Santo Padre, anche per il contestuale battesimo della dolce Sveva Sofia, la coppia ha festeggiato con una cena di gala tra musica ed effetti speciali nella cornice del "Relais Villa Abbondanzi” di Faenza.