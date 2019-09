Dopo Byron anche la gatta Matta è scomparsa dalla biblioteca Classense

Come aveva già fatto il suo "collega" Byron qualche giorno fa (poi tornato a casa), anche Matta, la gatta rossa della Classense, martedì si è allontanata dalla biblioteca. "Complici la voglia di esplorare e un innato spirito bohemien che l'ha fatta rifuggire dall'agiata vita in un monastero di "appena" 30.000 metri quadri, si è allontanata. Ci aiutate a ritrovarla? - lanciano un appello i bibliotecari - Per segnalazioni scrivete un commento alla pagina Facebook o chiamate lo 0544482116 dalle 9 alle 19". Matta ha nove anni ed è stata portata in biblioteca nel 2017 dall'allora neo-direttore dell'istituzione Classense Maurizio Tarantino.