Ecco perchè Matteo Cagnoni è stato condannato all'ergastolo: le motivazioni in 374 pagine

374 fitte pagine che spiegano perchè il 22 giugno scorso, dopo un processo durato nove mesi, la Corte d'Assise di Ravenna ha condannato all'ergastolo Matteo Cagnoni per l'omicidio della moglie Giulia Ballestri. Sono state infatti depositate lunedì mattina, alla Vigilia di Natale, le motivazioni della sentenza al Tribunale di Ravenna dal giudice Andrea Galanti.

Per la Corte d'Assise di Ravenna, Cagnoni avrebbe "definitivamente marchiato con il rosso del sangue, con entrambe le mani, la propria responsabilità". Il riferimento, naturalmente, è alle impronte trovate nella villa di famiglia di via padre Genocchi dove è stata ritrovata senza vita la povera Giulia Ballestri, uccisa il 16 settembre 2016. Dalla ricostruzione fatta dai giudici emergerebbe anche una ricostruzione parzialmente nuova del delitto, con la vittima scaraventata dalla furia dei colpi oltre la balaustra del ballatoio sul quale era stata attirata con la scusa di esaminare dei quadri da rivendere, per poi cadere nel salone sottostante - elemento questo, della caduta, mai emerso durante il lungo processo. Nelle motivazioni si legge anche che per la Corte "è bene rimarcare che proprio la natura zoppicante, cangiante, fallace oltre che mistificatoria e per la gran parte menzognera" di quanto dichiarato dal dermatologo "ha spesso instradato l'operato" dell'accusa la quale avrebbe addirittura, "proprio seguendo le tracce dichiarative di Cagnoni, introitato notevoli e anche decisivi supplementi d'indagine".

Un mese fa il dermatologo è stato trasferito dal carcere di Bologna alla casa circondariale di Ravenna, trasferimento contro il quale è stata lanciata una petizione che ha già superato le 50mila firme, oltre a un corteo di protesta indetto da alcune associazioni ravennati. Con tutta probabilità nei prossimi giorni i legali di Cagnoni presenteranno ricorso in appello.