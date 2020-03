Il giovane che crea esoscheletri per disabili tra i 100 under 30 selezionati da Forbes

La prestigiosa rivista economica Forbes Italia ha selezionato 100 tra i più importanti giovani talenti italiani, nella classifica "100 number one - L'Italia dei giovani leader del futuro", divisi in venti categorie.

Tra i 100 giovani italiani più influenti, insieme a "personaggi famosi" come Achille Lauro, Elodie ed Elettra Lamborghini, c'è anche il ravennate Mattia Strocchi, 22enne diplomatosi all'Itis Nullo Baldini di Ravenna e studente universitario di Ingegneria dell'automazione. Il giovane si era guadagnato la fama progettando un esoscheletro riabilitativo per persone con disabilità, grazie al quale nel 2017 venne decretato "italiano dell'anno" in un sondaggio realizzato da Nomisma.

"Sono davvero grato e stupito di essere stato selezionato nella categoria "Scienza" come uno dei 100 under 30 di Forbes Italia - commenta Mattia - Considero questo risultato come un incentivo per continuare a lottare e cercare di motivare lungo la strada il maggior numero possibile di giovani. Non avrei mai pensato che lavorare in Delft Hyperloop, unirmi a LeadTheFuture Mentorship ed essere sempre in contatto con le persone dietro Art-Er Attrattività Ricerca Territorio mi avrebbe portato così lontano. Questo risultato è davvero qualcosa di inaspettato e citerò Isaac Newton su questo: "Se ho visto più lontano, è perchè stavo in piedi sulle spalle dei giganti". Qualche settimana fa ho avuto la fortuna di imbattermi in un articolo in cui ho appreso questa didascalia che è probabilmente una delle più belle e veritiere della scienza. Una menzione speciale va alla mia famiglia, senza la quale i miei successi non sarebbero mai stati possibili. Hanno sacrificato e continuano a sacrificare molto per sostenere le mie idee, a volte, folli".