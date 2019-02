Fissati i funerali della vittima dell'incidente sull'Adriatica, gli amici: "Ci ritroveremo nella nostra musica"

Amici e parenti di Mauro Benedetti, l'ex infermiere con la passione per il teatro deceduto lunedì pomeriggio in un tragico incidente stradale lungo la statale Adriatica, potranno dare l'ultimo saluto al 65enne venerdì pomeriggio, quando si svolgeranno i suoi funerali. La salma è visitabile già da giovedì presso la camera mortuaria dell'ospedale di Ravenna, mentre venerdì alle 15 la messa funebre si svolgerà nella Chiesa del Villaggio Anic.

"Una persona così splendida e buona come te è difficile a trovarsi, ma forse non te ne rendevi conto appieno di essere davvero speciale - lo ricorda l'amico Mattia, con cui Mauro condivideva la passione per la musica - Nulla potrà impedirci di custodirti per sempre vivo nei nostri cuori, ovunque saremo e ci troveremo lungo le vie del mondo, nella nostra musica, la nostra arte, tu ci sarai sempre!".