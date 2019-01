Maxi lavoro per i Vigili del fuoco: oltre 150 controlli dopo il terremoto

Sono ormai terminati gli interventi dei Vigili del fuoco di Ravenna a seguito del terremoto che nella notte tra lunedì e martedì ha scosso la città e l'intera Romagna. Le verifiche, fatte anche in seguito alle segnalazioni dei cittadini preoccupati per via di alcune crepe formatesi in abitazioni, edifici pubblici e chiese, sono state circa 150, partendo dalla prima effettuato alle 00.12, appena una manciata di minuti dopo la scossa. Dai controlli non sarebbero emerse situazioni preoccupanti. I Vigili del fuoco invitano i cittadini che hanno ancora dubbi a segnalare eventuali casi di pericolo.