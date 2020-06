Nel cruscotto 172mila euro nascosti , in casa chili di 'coca': maxi sequestro

Maxi sequestro della Polizia di Ravenna. Martedì pomeriggio i poliziotti hanno arrestato un cittadino albanese trovato in possesso di oltre tre chili di cocaina, nascosta nella sua abitazione di Massa Lombarda. Nella stessa operazione sono stati indagati in stato di libertà altri due cittadini albanesi, nei confronti di uno dei quali sono stati sequestrati ben 172.000 euro in contanti.

Gli agenti della sezione Antidroga della Squadra Mobile di Ravenna e del commissariato di Polizia di Lugo, durante lo svolgimento delle quotidiane attività di contrasto ai reati inerenti gli stupefacenti, hanno individuato una Mercedes condotta da un uomo, poi identificato per il 30enne albanese, disoccupato e residente a Massa Lombarda che, transitando in una zona commerciale del comune ravennate, si è fermato a sostare nei pressi di un autocarro con targa albanese in compagnia di un altro uomo, poi identificato per un 49enne albanese residente in Albania.

Le modalità dell’incontro tra i due uomini, durante il quale i poliziotto hanno notato lo scambio di alcune borse, hanno indotto i poliziotti a effettuare un controllo dell’autoarticolato che, nel frattempo, si era allontanato in direzione di Imola. All’interno di un vano del cruscotto del mezzo, gli agenti hanno rinvenuto circa 172.000 euro di denaro contante che era stato suddiviso in numerosi pacchetti di materiale plastico, in ordine ai quali l’autista non è stato in grado di fornire plausibili spiegazioni.

Pertanto, anche il 30enne è stato rintracciato a Massa Lombarda presso la propria residenza e perquisito. Lo svolgimento delle indagini e degli accertamenti effettuati sul posto hanno permesso di individuare nello stabile condominiale l’abitazione di un terzo uomo, un29enne cugino del 30enne albanese, dove è stata effettuata un'ulteriore perquisizione che si è conclusa col sequestro di oltre tre chili di cocaina, di materiale vario per il confezionamento della droga e di sostanza da taglio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per questi motivi il 29enne, operaio incensurato, è stato arrestato e condotto in carcere a Ravenna. Le indagini in corso sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Ravenna, con particolare riguardo alla provenienza e destinazione dell’ingente somma di denaro che, nel contesto, è stata sottoposta a sequestro preventivo ai fini dell’eventuale confisca.