Maxi vincita in centro città: venduto un Gratta e vinci da 100mila euro

Maxi vincita nei giorni scorsi a Ravenna. Un fortunato giocatore, infatti, dopo aver acquistato lunedì un Gratta e vinci nella tabaccheria Antonella di via Gordini, in pieno centro città, è tornato a casa con un bottino da ben 100mila euro. Naturalmente il vincitore ha preferito restare nell'anonimato, e tutti in città si chiedono chi sia il fortunato cliente del negozio.