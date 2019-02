Nel bagagliaio nascondeva una mazza da baseball: denunciato

Nella notte tra mercoledì e giovedì i Carabinieri del nucleo radiomobile di Faenza hanno sorpreso un 43enne, già noto alle forze dell'ordine, che si agirava lungo la via Emilia levante a bordo della sua auto con fare sospetto. Durante la perquisizione personale e veicolare è stata trovata una mazza da baseball occultata nel bagagliaio, per il cui possesso l'uomo non avrebbe saputo fornire alcuna spiegazione plausibile. Pertanto la mazza è stata sequestrata e il 43enne è stato denunciato all’Autorità giudiziaria di Ravenna per porto illegale di armi od oggetti atti ad offendere.