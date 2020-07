Medaglia d'oro per una fotografa lughese alla 'World photographic cup 2020'

Fotografi professionisti di tutto il mondo: erano 37 i Paesi partecipanti, si sono incontrati alla World Photographic Cup 2020, evento internazionale sponsorizzato anche da Cna Comunicazione - Fotografi. La Wpc è l’unico concorso fotografico aperto a squadre nazionali di fotografi in rappresentanza dei loro Paesi. Ideata dalla Federazione dei Fotografi Europei (Fep) e dai Fotografi Professionisti d’America (Ppa), dopo sei anni di forte espansione globale, la Wpc è oggi uno dei principali eventi fotografici al mondo. La premiazione si sarebbe dovuta svolgere a Roma, ma a causa dell’emergenza pandemica, solo pochi giorni fa si sono definiti “a distanza” i vincitori del concorso e delle varie sezioni.

La Cna di Ravenna si congratula con la fotografa professionista Giorgia Corniola, dello studio Taag Photography di Lugo, che è risultata vincitrice della medaglia d’oro nella sezione “Portrait”, un premio che si aggiunge ai numerosi successi già raccolti nel recente passato e che evidenzia la sua bravura e creatività. Giorgia afferma che “ricevere un premio così prestigioso mi rende particolarmente felice ed orgogliosa. Far parte del team Italia e vincere la medaglia d’oro ha una valenza particolarmente importante soprattutto nel periodo attuale così difficile per tutti. Voglio ringraziare l’organizzazione del Wpc, i giudici e Cna che si sono prodigati per valorizzare l’Italia in questo evento internazionale e collocarlo ai vertici dei contest fotografici”.

“Con i loro scatti i fotografi raccontano di sé, della propria visione del mondo o di quella parte di esso che osservano e da cui traggono ispirazione – aggiunge Nicola D’Ettorre, Presidente Cna di Lugo – e Giorgia Corniola esprime i propri sentimenti in modo superlativo. Mostra il proprio punto di vista con leggerezza e semplicità. Come Presidente sono orgoglioso che la Cna di Lugo possa annoverarla tra i propri associati e le faccio i miei migliori auguri per un futuro sempre più ricco di soddisfazioni come il risultato che ha ottenuto in questi giorni",

“Giorgia Corniola non finisce mai di stupirci e con la sua arte conquista un ulteriore riconoscimento per la sua attività – dichiara Davide Ranalli, sindaco di Lugo - Giorgia, da anni, porta avanti la sua professione di fotografa con grande tenacia e talento, valori che le hanno fatto conquistare numerosi premi, a cui si aggiunge ora la medaglia d’oro al World Photographic Cup. A lei le congratulazioni da parte dell’amministrazione comunale e dei cittadini lughesi”.