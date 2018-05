Medicina, lettere e matematica: premiati gli studenti più meritevoli

Sabato 19 maggio nell’aula magna del liceo di Lugo sono state consegnate le borse di studio della Fondazione “Alemanno Fantini e Margherita Orselli” e del Rotary Club di Lugo, destinate agli studenti meritevoli e meno abbienti iscritti a una qualsiasi università italiana e residenti nella Bassa Romagna. Le due borse di studio della Fondazione Fantini-Orselli, destinate a studenti di una facoltà di area scientifica, sono state assegnate a Camilla Bandini, iscritta a Medicina e chirurgia all’Università di Ferrara, e Manuele Tellarini, iscritto a matematica all’Università di Bologna. La borsa di studio del Rotary Club, riservata a iscritti a una facoltà di area umanistica, è andata ad Andrea Valmori, che studia Lettere moderne all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano.

Sono intervenuti per l’occasione l’assessora alla Cultura del Comune di Lugo Anna Giulia Gallegati, la dirigente del liceo di Lugo Giuseppina Di Massa, il presidente della Fondazione Cassa di risparmio e Banca del monte di Lugo Raffaele Clò, la presidente del Rotary Club di Lugo Stefania Marini. Gli studenti presenti hanno potuto assistere a una conferenza di Enore Guadagnini sul tema “Entropia e fenomeni irreversibili”. Laureato in fisica all’Università di Pisa nel 1976, Guadagnini è professore ordinario di Fisica teorica, modelli e metodi matematici presso il Dipartimento di Fisica “Enrico Fermi” dell’Università di Pisa dal 2001, e si occupa di ricerca verso la teoria quantistica dei campi e le sue applicazioni in Fisica delle interazioni fondamentali.

La Fondazione Fantini Orselli è presieduta, per volontà del fondatore Alemanno Fantini, dal sindaco della città e si pone l’obiettivo di promuovere gli studi scientifici attraverso l’assegnazione di borse di studio annue, da concedere a studenti universitari che ne abbiano necessità e particolarmente meritevoli. Oltre al sindaco di Lugo, fanno parte del Consiglio di amministrazione il direttore del gruppo Cassa di Risparmio di Cesena (Gruppo Crédit Agricole Italia), il direttore del Credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese, il direttore della Fondazione Cassa di risparmio e Banca del monte di Lugo, i dirigenti delle scuole superiori di Lugo e tutti coloro che il consiglio stesso a maggioranza assoluta ritiene idonei.