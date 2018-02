Medicine a domicilio gratis: si amplia la rete territoriale di 'Pronto Farmaco'

Dopo il rinnovo del protocollo d’intesa tra associazione titolari di farmacia della Provincia di Ravenna, azienda farmacie comunali Ravenna e associazioni di volontariato Ada, Anteas e Auser Ravenna, che il 13 aprile dello scorso anno ha rilanciato il servizio Pronto Farmaco in città, i volontari di Auser Ravenna hanno dato la loro disponibilità per allargare il servizio anche ad Alfonsine, Cotignola e Fusignano. A partire dal 1 marzo, infatti, le farmacie Comunali e le farmacie aderenti a FederFarma, in convenzione con i circoli Auser volontariato dei tre comuni, forniranno anche qui il servizio di consegna gratuita dei farmaci a domicilio, ovvero: ritiro della prescrizione del medico; acquisto del medicinale nella farmacia di turno più vicina all’abitazione del richiedente; consegna a domicilio del farmaco.

Come per Ravenna, il servizio è completamente gratuito per chi abbia compiuto i 65 anni e sia impossibilitato a recarsi in farmacia e per disabili o momentaneamente abili privi di reti parentali. Chi non risponda a questi requisiti potrà comunque richiedere il servizio al costo di 2,50 euro e questo contributo andrà a finanziare le attività del Circolo Auser Volontariato nel territorio. Pronto Farmaco è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30. Per festivi, prefestivi, orario di chiusura delle farmacie (13:00 – 15:00) e orario notturno, è comunque attivo il servizio d’urgenza. Per accedere occorre prenotarsi telefonicamente contattando il Circolo Auser Volontariato di riferimento: Alfonsine 3475336543, Cotignola 3454904771, Fusignano 3332761334.