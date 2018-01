Mei e Officina della musica e delle parole insieme per "scovare" talenti

Officina della musica e delle parole, nata nel 2016 da un’idea di Alberto Salerno, è un associazione senza fini di lucro che persegue la finalità di aiutare musicisti, interpreti e autori ad inserirsi nel mondo del lavoro e a sviluppare il loro talento ponendoli a confronto con professionisti del settore (produttori, autori, musicisti e manager). Il confronto avviene in apposite sessioni formative con attività di analisi collettive e di opzioni di possibili sviluppi. Durante gli incontri il pool di professionisti di Omp ascolta i brani inediti dei partecipanti e fornisce feedback e consigli su testi, melodie e stesure delle canzoni. La partecipazione alle sessioni per i candidati ammessi è totalmente gratuita e per i più meritevoli Omp ha anche facoltà di intervenire con un contributo spese per lo sviluppo dei progetti selezionati.

All’interno di tale circuito nasce quindi la partnership con il Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, una piattaforma di scouting capace ogni anno di sfornare nuovi talenti, attraverso le sue diverse iniziative per i giovani e la sua rete di indies e festival fornendo l’indispensabile ricambio generazionale e di idee. Una partnership che lavorerà alla costruzione, insieme ad iLiveMusic, di nuove formule volte a valorizzare concretamente i nuovi talenti che si affacciano per la prima volta al mondo musicale del nostro paese.