"Mei SuperStage", un contest musicale per salire sul palco del Meeting faentino

Il Mei, Meeting delle Etichette Indipendenti, festeggia nel 2020 i suoi 25 anni accompagnato dal contest Mei SuperStage, che permette ai musicisti esordienti di suonare sul palco del Meeting di Faenza. Dal 2 maggio si potranno iscrivere al contest tutti gli artisti e le band residenti nei Comuni dell’Unione Romagna Faentina (Faenza, Riolo Terme, Brisighella, Solarolo, Castel Bolognese e Casola Valsenio). Le iscrizioni sono aperte fino al 30 luglio.

Il concorso è gratuito e aperto a tutti gli artisti e band che non abbiano ancora compiuto 30 anni (come singoli e come età media della band). Il contest è rivolto a tutti gli artisti e band emergenti che vorranno mettersi in gioco, per suonare al Mei e vincere gli importanti premi in palio.

Come partecipare

Iscrizione dal 2 maggio ed entro il 30 luglio scrivendo a mei@materialimusicali.it. Nella mail si deve:

compilare il profilo da musicista caricando le tracce che più rappresentative e quindi mettendo nome e cognome, tutti i componenti della band, indirizzo e recapito postale, mail e telefonico completo, cap e città oltre a quanto altro ritenuto utile;

inserire un curriculum artistico dell’artista e/o della band e foto e eventuali link video e altro;

allegare il brano inedito e originale in formato mp3 wetransfer che si intende candidare al concorso;.

Giuria e premi

La direzione artistica del MEI25 2020 farà una prima scrematura per selezionare i finalisti che si esibiranno a Faenza dal 2 al 4 ottobre e saranno giudicati da una giuria di esperti che decreterà il vincitore.

Il vincitore riceverà la stampa di 300 CD e un minitour dal vivo in Italia, oltre ad altri premi.